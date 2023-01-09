أميرا مكة والمدينة يدشنان هويتي “صُنع في مكة” و”صُنع في المدينة”

دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز هويتي “صنع في مكة” و”صنع في المدينة” المنبثقتين من برنامج “صنع في السعودية”، الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية مطلع عام 2021.
وشارك في التدشين وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والرئيس التنفيذي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (حج إكسبو 2023) المقام في جدة.
وأوضح “الربيعة” أن الجهود الجماعية والتكاملية بين القطاعات الحكومية كافة كانت أحد الأسباب الرئيسيّة لنجاح إطلاق هويتي (صنع في مكة وصنع في المدينة)، لافتًا إلى أن المكانة الخاصة التي تتمتع بها مكة والمدينة لدى المسلمين جعلت منتجات المدينتين المقدستين تحظى بطابع مفضل لدى غالبية المسلمين حول العالم.
من جانبه أكد “الخريف” أن إطلاق هاتين الهويتين سيساهم في إثراء التجربة الدينية لزوّار مكة المكرّمة والمدينة المنورة، ويعزز نفاذ المنتجات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لما تمثله المشاعر المقدسة من ارتباط ديني وثيق للزوّار المسلمين من كافة أرجاء العالم.
وأضاف أن برنامج “صنع في السعودية” يهدف إلى إظهار واقع المملكة المتميز بالعديد من المنتجات الوطنية غير النفطية، مبينًا أن هناك أكثر من 1600 شركة وطنية منضمة لـ”صنع في السعودية”، منها قرابة 20 مصنعًا وشركة منضمة إلى “صنع في مكة المكرمة” و”صنع في المدينة المنورة”.
وأوضح أن مكة المكرمة تضم أكثر من 2000 مصنع تعمل في أكثر من 23 نشاطًا صناعيًا، باستثمارات تزيد على 205 مليارات ريال، في حين تضم المدينة المنورة أكثر من 461 مصنعًا في أكثر من 20 نشاطًا صناعيًا باستثمارات تبلغ 120 مليار ريال، وكذلك يوجد أكثر من 10 آلاف مصنع وطني في جميع أنحاء المملكة. وفق “أخبار 24”.
بدوره، بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، صالح الرشيد، أن هوية “صنع في مكة” ستساهم في زيادة المحتوى المكي وتساهم في انتشار الصناعة المحلية دوليًّا وتشجع أصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية على زيادة الإنتاجية، كما سيكون لها مساهمات مهمة في رفع العوائد الاقتصادية.