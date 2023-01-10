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جديد المحليات > بالصور.. “الداخلية” تستعرض أبرز خدماتها لضيوف الرحمن بمؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة
10/01/2023   11:38 ص

بالصور.. “الداخلية” تستعرض أبرز خدماتها لضيوف الرحمن بمؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة

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تستعرض وزارة الداخلية خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام بمحافظة جدة، أبرز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى استعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وزار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، جناح وزارة الداخلية؛ للاطلاع على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

كما تفقد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، جناح الوزارة للوقوف على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

معرض الحج

معرض الحج

معرض الحج

معرض الحج

معرض الحج

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “الداخلية” تستعرض أبرز خدماتها لضيوف الرحمن بمؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة

جديد المحليات
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