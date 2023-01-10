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جديد المحليات > “الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات بجمرك حالة عمار
10/01/2023   11:38 ص

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات بجمرك حالة عمار

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك حالة عمار وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

ونوهت إلى أن الشروط تتضمن دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

ولفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

مزاد علني

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات بجمرك حالة عمار

جديد المحليات
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