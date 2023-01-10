ولي العهد يوجه بدراسة زيادة استثمارات المملكة في باكستان لـ 10 مليارات دولار

وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في باكستان التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 أغسطس الماضي، لتصل لـ 10 مليارات دولار.
كما وجّه الأمير محمد، الصندوق السعودي للتنمية بدراسة زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها بتاريخ 2 ديسمبر الماضي لتصل لـ 5 مليارات دولار.
وتأتي توجيهات ولي العهد تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد دولة باكستان وشعبها الشقيق، وذلك في إطار التواصل القائمة بينه وبين رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وفق “أخبار 24”.