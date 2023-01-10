هدية للنصر.. التعادل يحسم كلاسيكو الاتحاد والشباب في دوري روشن (فيديو وصور)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة كلاسيكو الاتحاد والشباب في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.
وبدأ نادي الشباب المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء عن طريق هتان باهبري بعد عرقلة من أحمد حجازي الذي تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 20.
ونجح الشباب في تسجيل هدف التقدم عن طريق كريستيان جوانكا بعد تصويبة من ركلة جزاء على يسار حارس مرمى الاتحاد مارسيلو جروهي في الدقيقة 22.
وعدل الاتحاد النتيجة سريعًا بعدما وصلت ركلة ركنية نفذها إيغور كورنادو إلى رومارينهو الذي سدد كرة أبعدها الدفاع من على خط المرمى لتصل إلى حجازي الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 24.
وضاع الهدف الثاني لنادي الشباب بعد تصويبة من كارلوس جونيور من يمين منطقة الجزاء لصالح الشباب أبعدها أحمد حجازي بشكل رائع قبل أن تشكل خطورة على مرمى الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
وحاول الشباب مجددًا عن طريق تصويبة من خلفية مزدوجة عن طريق كارلوس جونيور من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.
ورد الاتحاد بتسديدة قوية من عبد الرحمن العبود لاعب فريق الاتحاد من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.
ودفع مدرب الشباب، فيسنتي مورينو بلاعبه فهد المولد في الدقيقة 82 بدلًا من إيفر بانيجا في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.
في المقابل منح مدرب الاتحاد نونو سانتو الفرصة للمهاجم هارون كمارا على حساب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 87
وفشلت محاولات الفريقين لتسجيل الهدف الثاني وتقاسما نقاط المباراة لينفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.
وبهذه النتيجة رفع نادي الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة متساويًا مع الهلال صاحب المركز الرابع.
هدددددف!⚽️
جوانكا يفتتح أول اهداف اللقاء 🔥⚽️
الشباب 1 × 0 الاتحاد#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Xunl17gWvi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 9, 2023
هدددددف!⚽️
أحمد حجازي يسجل هدف التعادل 🔥
الشباب 1 × 1 الاتحاد#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/vquYGIl9TZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 9, 2023