بالصور.. بعثة ريال مدريد تصل إلى الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني

وصلت بعثة نادي ريال مدريد إلى الرياض من أجل المشاركة في كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته بالمملكة.
وعلق الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على فيديو وصول بعثة ريال مدريد، قائلاً: “مرحبا بكم في الرياض”.
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كشف في بيان رسمي في وقت سابق، عن أن البطولة ستنطلق بمباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم 11 يناير الجاري، بينما تقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال بيتيس وبرشلونة يوم 12 من ذات الشهر.
ويشارك ريال مدريد في بطولة السوبر بصفته حامل لقب الدوري، وفالنسيا بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا التي توج بها ريال بيتيس، أما برشلونة بسبب وصافة الليجا.
وفق “أخبار 24”.