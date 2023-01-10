نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. بعثة ريال مدريد تصل إلى الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني
10/01/2023   11:38 ص

بالصور.. بعثة ريال مدريد تصل إلى الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني

+ = -
560

وصلت بعثة نادي ريال مدريد إلى الرياض من أجل المشاركة في كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته بالمملكة.

وعلق الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على فيديو وصول بعثة ريال مدريد، قائلاً: “مرحبا بكم في الرياض”.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كشف في بيان رسمي في وقت سابق، عن أن البطولة ستنطلق بمباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم 11 يناير الجاري، بينما تقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال بيتيس وبرشلونة يوم 12 من ذات الشهر.

ويشارك ريال مدريد في بطولة السوبر بصفته حامل لقب الدوري، وفالنسيا بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا التي توج بها ريال بيتيس، أما برشلونة بسبب وصافة الليجا.

ريال مدريد

ريال مدريد

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. بعثة ريال مدريد تصل إلى الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245140.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.