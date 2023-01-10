“التجارة” توضح حقوق وواجبات المشتري عند التعامل مع المتاجر الإلكترونية

أوضحت وزارة التجارة، أبرز حقوق وواجبات المستهلك في الاسترجاع والاستبدال عند التعامل مع المتاجر الإلكترونية.
وبيّنت الوزارة، أن حقوق المستهلك تتضمن إشعاره بحقه في الاستبدال والاسترجاع خلال 7 أيام، ووضوح شروط الاسترجاع والاستبدال والتكاليف المترتبة عليها إن وجدت، ومعرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء.
ولفتت إلى أن الحقوق تشمل منع وضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”، وكذلك إعادة قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها بشرط ألا يكون السبب يعود للمشتري.
ونوهت إلى أن الواجبات تتضمن التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب، وتحمل كل التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وفق “أخبار 24”.