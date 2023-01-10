نائب وزير الحج: 70 ألف مواطن ومقيم سجلوا في منصة حجاج الداخل

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن تسجيل أكثر من 70 ألف مواطن ومقيم في بوابة منصة حجاج الداخل.
وأوضح، في حديث لقناة الإخبارية اليوم (الثلاثاء)، أن الحجاج لديهم تواصل مع الشركة المقدمة للخدمة من أجل تقديم رغباتهم لتنفيذها على أرض الواقع.
وبين أن إتاحة دفع التكاليف على 3 أقساط بهدف التيسير على الحجاج، بدلاً من دفع كامل المبلغ قبل 5 أشهر من دخول الحج.
وأشار إلى برنامج خدمة ضيوف الرحمن هدفه استضافة المزيد من الضيوف، وتيسير وتسهيل رحلتهم، إلى جانب إثراء تجربة الحاج والاستدامة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة أعلنت أن حج هذا العام سيشهد عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ودون أي قيود بشأن العمر.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط:
تسجيل أكثر 70 ألف حاج من حجاج الداخل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/C31ndF7TFQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023