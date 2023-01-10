وفاة نائب رئيسي الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم سعود المهندي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، وفاة نائب رئيس الاتحاد القطري ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، سعود المهندي، بعد صراع طويل مع المرض.
وقال الاتحاد عبر حسابه على “تويتر”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن لله سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم. نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته”.
ونعى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد، الفقيد عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “رحم الله سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم وتغمده بواسع مغفرته.. خدم وطنه بكل إخلاص وتفان، فتعازينا لأسرته الكريمة ولنا جميعا وللاتحادين القطري والآسيوي ..إنا لله وإنا اليه راجعون”.
كما نعى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم، المهندي في بيان عبر موقع الاتحاد على الإنترنت، موضحا: “فقدت كرة القدم الآسيوية شخصا خدم اللعبة بحق. كان شقيقنا العزيز سعود المهندي من الشخصيات القيادية التي تركت أثرها في حياتنا وساهمت في تطوير كرة القدم بشكل لا نظير له”.
وأضاف: “كانت بطولة كأس آسيا بكل تأكيد إحدى أعظم قصص النجاح على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين، وقد كان الراحل صاحب دور أساسي في الارتقاء بمستوى البطولة في كل نسخة”.
وواصل رئيس الاتحاد الآسيوي: “باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإعراب عن عميق مشاعر التعزية والمواساة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم وأسرة وأحباء الراحل سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وتابع الاتحاد الآسيوي: “شهدت حياة المهندي مسيرة حافلة في خدمة كرة القدم الآسيوية والعالمية، حيث كان له دور كبير في نمو وتطوير مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك دور رائد في إحداث نقلة نوعية في بطولة كأس آسياأهم بطولات الاتحاد القاري”.
وخلال دوره القيادي كرئيس للجنة المنظمة لكأس آسيا، نظم الاتحاد القاري أفضل نسخ البطولة عام 2019 في الإمارات، والتي شهدت تحطيم الأرقام القياسية من ناحية التفاعل والمشاهدة التلفزيونية. وفق “أخبار 24”.
كما عمل المهندي قبل ذلك كعضو في اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2015 في أستراليا، وترأس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي بين عامب 2015 و2019، قبل أن يتم انتخابه عام 2019 نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضوا في مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا).
وقام المهندي بدور محوري أيضا في الارتقاء بمستوى العمل الإداري في كرة القدم، حيث عمل أمينا عاما لنادي السد الذي توج بلقب الدوري القطري 16 مرة وبلقب دوري أبطال آسيا مرتين.
وعمل أمينا عاما للاتحاد القطري عام 2001، حيث استمر في هذا المنصب لأكثر من عقد، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الاتحاد عام 2015، وبقي في هذا المنصب حتى رحيله. وتولى المهندي أيضا منصب المدير التنفيذي في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2011، وتم انتخابه عام 2021 نائبا لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.