“الصحة النفسية”: خطورة الاكتئاب تزيد حال كان الدخل أقل من 5 آلاف ريال

قال المركز الوطني للصحة النفسية اليوم (الثلاثاء)، إن خطورة الإصابة بالاكتئاب تزيد حال كان الدخل أقل من 5 آلاف ريال.
وأضاف أن معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة ومع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث.
وبحسب المركز، فإن مؤشر الصحة النفسية لعام 2022، سجل انخفاض نسبة الاكتئاب لتبلغ 12.7% مقارنةً بــ13.8٪ في عام 2020.
في سياق ذي صلة، كشف المركز أن مؤشر الصحة النفسية لعام 2022، سجل انخفاض نسبة الاكتئاب لتبلغ 12.7% في 2022 مقارنةً بــ13.8٪ في عام 2020.
وأضاف أن المؤشر سجل أيضا ارتفاعا طفيفا في مؤشر القلق في عام 2022 بنسبة 12.4% بالمقارنة مع 11.8% في عام 2020.
وفق “أخبار 24”.