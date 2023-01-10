للعام الثاني على التوالي.. ولي العهد يفوز بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022”

فاز ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022″، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.
وحصل ولي العهد وفقا لاستطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، على أكثر من 7.4 مليون صوت، ما يشكل 62.3% من أصل 11 مليونا شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى في 9 يناير الحالي.
وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها ولي العهد الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام، فيما فاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حيث حصل على 2.9 مليون صوت، بواقع 24.8% من إجمالي الأصوات، وحصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بأكثر من مليون صوت، بواقع 11.7% من إجمالي أصوات المشاركين.
حصل على 7.4 مليون صوت..#ولي_العهد يفوز بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022”#محمد_بن_سلمان_الاكثر_تأثيراhttps://t.co/b8vj63OJ1L pic.twitter.com/pVWBhvgX3J
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 10, 2023
وفق “أخبار 24”.