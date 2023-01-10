ملتقى طويق للنحت 2023 يواصل فعالياته في “درة الرياض” بمشاركة 30 نحاتا محليا وعالميا

تتواصل فعاليات ملتقى طويق للنحت في نسخته الرابعة التي انطلقت أول أمس الثامن من يناير ويستمر لمدة 34 يوما حتى العاشر من فبراير المقبل في ضاحية “درة الرياض”.
وحمل المؤتمر شعار “مدى الانسجام”، وذلك بمشاركة 30 نحاتاً محليًا ودوليًا يصنعون إبداعاتهم في بيئة نحت حيّة.
ويضم الملتقى أكثر من 65 فعالية تشمل: عقد ورش عمل تفاعلية، وحلقات نقاش تتناول عناصر العمارة والنحت والفن والتصميم إصافة إلى برنامج للشراكة المجتمعية، وتنظيم زيارات مدرسية، وتتوزع فعاليات الملتقى بين ضاحية “درة الرياض” و”حي جاكس” في الدرعية.
ويستخدم فنانو ملتقى طويق 2023، أحجارًا من مناطق مختلفة من المملكة، ليتم تحويلها من كتلٍ صخرية إلى أعمال فنية إبداعية، وتتميز الأحجار المختارة بصلابتها وسلامتها من أي شـقوق أو تصدعات وقدرتها علـى تحمل الضغط ومقاومة عوامل التعرية المناخية على المدى البعيد.
وسيقوم الفنانون والنحّاتون المشاركون في الملتقى بتشكيل منحوتاتهم أمام الجمهور في ضاحية “درة الرياض” لتلهم زوار وسكان المدينة، وبعد الانتهاء من عملية النحت المباشر سيتم عرض جميع المنحوتات في معرضٍ مصاحب يستمر من 5 إلى 10 فبراير 2023م، على أن تحط هذه المنحوتات والأعمال الفنية رحالها لاحقاً بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض.
وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت المهندس خالد بن الهزاني أن الملتقى يساهم في بناء جسور فنية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال النحت، الذي يعد أحد الفنون العالمية العريقة.
يذكر أن لجنة الخبراء في ملتقى طويق للنحت 2023، قامت بتقييم أعمال أكثر من 650 فناناً من 61 دولة حول العالم، تقدموا بطلب المشاركة في هذه النسخة من الملتقى، ليتم اخيار 30 فناناً من 20 دولة.
ويشكل ملتقى طويق للنحت، أحد برامج “مشروع الرياض آرت” الذي يعد واحداً من مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ويهدف إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة بتنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني في مختلف أرجاء المدينة.
وفق “أخبار 24”.