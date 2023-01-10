كشف صندوق التنمية العقارية عن إكمال 48.6 ألف مستفيد لمراحل البناء الذاتي، مبيناً أنهم قدموا شهادات الإشغال (إتمام البناء)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك المسكن الملائم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن الصندوق استقبل طلبات تحديث مراحل البناء للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية والفروع في الفترة من مايو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مشيداً بسرعة تفاعل مستفيدي “البناء الذاتي” وتقديم شهادة الإشغال.
وشدد بن ماضي على أن حوكمة المنتجات التمويلية تهدف إلى أن يكون مستفيد البناء الذاتي قد باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية قبل انتهاء المدة المحددة . وفق “أخبار 24”.
وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إلى أن على المستفيد الالتزام بشروط منتج البناء الذاتي، وتحديث مراحل البناء وصولًا لإكمال البناء خلال 3 سنوات من توقيع العقد التمويلي، لضمان استمرارية الدعم السكني وعدم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم.