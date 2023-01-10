في السوبر الإسباني.. أسماء عالمية تتنافس لأجل التتويج في الرياض

في الوقت الذي سيتواجد به عشرات النجوم العالميين على المستطيل الأخضر، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ للتنافس في بطولة السوبر الإسباني، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري، تبرز 4 أسماء عالمية على مقاعد بدلاء هذه الفرق، والتي تقود الأجهزة الفنية، وترسم هدفاً رئيساً بحصد لقب كبير على مستوى الكرة الإسبانية، على الأراضي السعودية، وأمام أنظار آلاف المشجعين.
أول تلك الأسماء هو الإيطالي الخبير “كارلو أنشيلوتي”، اللاعب الدولي السابق والمدرب المميز حاليًا، الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية، محققًا العديد من الإنجازات، لا سيما مع ريال مدريد على فترتين متباعدتين.
إضافة إلى كونه المدرب الوحيد الذي حقق بطولة الدوري المحلي في الدوريات الخمسة بأوروبا؛ كمدرب مع فرق (ريال مدريد الإسباني – ميلان الإيطالي – باريس سان جيرمان الفرنسي – بايرن ميونيخ الألماني – تشيلسي الإنجليزي)، فضلاً عن تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين؛ هما ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، والكثير من بطولات الكؤوس الأخرى على مستوى أوروبا.
ثاني تلك الأسماء، يقودها الشغف والعلاقة المميزة مع ناديه، وهو الإسباني “تشافي هيرنانديز”، النجم الدولي السابق الذي كتب تاريخًا مرصعًا بالذهب مع المنتخب الإسباني؛ منها اللقب الأغلى عالميًا كأس العالم، إضافة إلى كأس أمم أوروبا.
وسطر تشافي إنجازات كثيرة مع فريقه برشلونه على المستوى المحلي والقاري والعالمي، كذلك في حقبة ذهبية في بدايات الألفية الحالية، قبل أن يختتم مسيرته في السد القطري؛ كلاعب، ثم كمدرب له، وحقق معه ألقابًا خلال الفترتين، قبل أن تعيده إدارة برشلونة الحالية لقيادة الدفة الفنية للفريق؛ طمعًا في صناعة إنجازات أخرى تكتب في تاريخ النادي، ومنها كأس السوبر التي تحتضنها المملكة.
التشيلي المخضرم “مانويل بيليغريني”، يتواجد على رأس بعثة فريق ريال بيتيس، وهو المدرب العالمي الثالث الذي سيتواجد في منافسات البطولة الإسبانية الكبرى المقامة في الرياض، والذي يحضر بعد أن توّج مع الفريق بلقب الكأس، ليعيده إلى منصات التتويج بعد غياب طويل.
كما أن مسيرته حظيت بفترات أخرى مميزة؛ منها قيادته لفريق مانشستر سيتي، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، فضلاً عن فترات أخرى مع فياريال، وملقا، وريال مدريد في إسبانيا، وغيرها من المحطات التدريبية. وفق “أخبار 24”.
أما آخر الأسماء “جينارو غاتوزو”، فهو رياضي إيطالي شهير، مثل المنتخب كلاعب، وحقق معه كأس العالم، كما عاش مسيرة ذهبية مع آي سي ميلان، حقق فيها العديد من الألقاب المحلية والأوروبية وكذلك العالمية، كما لعب للعديد من الأندية، منها رينجرز الأسكتلندي.
وأما سيرته التدريبية فكتب فيها العديد من الفرق، منها تدريب فريقه الذي تألق معه آي سي ميلان، وكذلك نابولي، قبل أن يحط الرحال في إسبانيا مطلع هذا الموسم؛ طمعًا في تحقيق الألقاب كمدرب لفالنسيا؛ بدايةً من كأس السوبر الإسباني في الرياض، والتي سيعيش فيها مواجهة عاطفية، خاصة حين يواجه مدربه السابق كارلو انشيلوتي (أشرف عليه في آي سي ميلان)، في الموقعة المرتقبة التي تجمع ريال مدريد بمنافسه فالنسيا، يوم الأربعاء المقبل.