خليجي 25.. الكويت تتغلب على الإمارات بهدف نظيف

حقق المنتخب الكويتي فوزا مهما من نظيره الإماراتي بنتيجة “1- صفر في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب “الميناء” بمدينة البصرة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” التي تستضيفها العراق.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة عبر اللاعب وليد عباس مدافع الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع
والفوز هو الحادي عشر للكويت في المواجهة الحادية والعشرين التي تجمع بين المنتخبين في تاريخ مواجهتهما في بطولات الخليج، مقابل سبعة انتصارات للإمارات وثلاثة تعادلات.
وبهذا الفوز، رفعت الكويت التي تحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الخليجي برصيد 10 مرات، رصيدها إلى ثلاث نقاط في المجموعة الثانية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام قطر (صفر- 2)، لتحافظ على حظوظها في التأهل إلى الدور الثاني، بعدما تساوت في رصيد النقاط مع منتخبي قطر والبحرين اللذان سيلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم.
في المقابل، خرجت الإمارات التي حققت اللقب الخليجي مرتين عامي 2007 و2013 ، من ثاني مبارياتها في البطولة خالية الوفاض من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام البحرين (1- 2)، لتتعقد حظوظها في التأهل إلى الدور الثاني.
وتقام الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية يوم الجمعة المقبل، حيث تلعب الكويت مع البحرين وقطر مع الإمارات .
وشهد الشوط الأول من المباراة ندية من جانب المنتخبين، بعدما استهلت الإمارات الأفضلية في البداية وكادت أن تتقدم مبكرا إلا أن ماجد راشد سدد بجوار القائم الأيسر لمرمى سليمان عبدالغفور حارس الكويت في الدقيقة الخامسة.
أهدر فيصل صالح لاعب الكويت أخطر فرص المباراة بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد فوق العارضة وهو على بعد أمتار من المرمى الإماراتي (63)، ورد سبستيان تيجالي بتسديدة للإمارات من على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 76.
في المقابل كانت الإمارات الأخطر في الدقائق الأخيرة وهاجمت بقوة لخطف الفوز، حيث سدد البديل يحيى الغساني خطيرة أنقذها سليمان عبدالغفور بصعوبة وحولها لركنية لم يستغلها لاعبو الإمارات في الدقيقة 88. وفق “أخبار 24”.
وفي الوقت بدل الضائع، خطفت الكويت هدفا من ركلة حرة مباشرة لعبها أحمد الظفيري وحولها وليد عباس لاعب الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.
وبعد الهدف اندفعت الإمارات للهجوم بحثا عن التعادل في الدقائق المتبقية، وسدد خليفة الحمادي كرة خطيرة من ضربة خلفية تصدى لها سليمان عبدالغفور حارس الكويت ببراعة (90+ 6) لتنتهي بعدها المباراة.