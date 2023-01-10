كورتوا: وجود رونالدو في الدوري السعودي إضافة..ونسعى للتأهل لنهائي كأس السوبر

أبدى حارس مرمى فريق ريال مدريد، كورتوا، سعادته بالتواجد في المملكة رفقة ناديه لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.
وأضاف كورتوا، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء:”وجود كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية يعطي إضافة كبيرة،ومسيرته مليئة بالنجاحات وأتمنى له بكل تأكيد التوفيق مع ناديه النصر والمملكة تحسنت كثيراً في كرة القدم ومجالات أخرى، ورأينا انتصار السعودية على الأرجنتين في المونديال، وهم بلد جيد ومتطور رياضياً”.
وتابع حارس مرمى فريق ريال مدريد:”لم نتلقِ العديد من الأهداف في هذا الموسم مثل الموسم الماضي، ومثلاً تلقينا هدف من ركلة جزاء ولم يكن صحيحًا، ونحاول التطور بالفترة المقبلة وأشعر بصحة جيدة للمشاركة في لقاء الغد، ونحن حالياً بأفضل جاهزية بدنية ونحاول المحافظة على لياقتنا، صحيح أتينا من كأس العالم مرهقين، لكن نحن نريد تحقيق البطولة ونقدم كل ما لدينا في السوبر الأسباني.
وأتم الحارس البلجيكي تصريحاته بقوله:”من داعي سروري أن أتواجد في السعودية، ولدينا جماهير كبيره هنا، وكنّا سابقاً بجدة ورأينا جماهيرنا العظيمة، ونحن نعتبر الآن بمنزلنا وبين جماهيرنا وستكون مباراة صعبة أمام منافس قوي، ونسعى للوصول إلى النهائي وحصد الذهب”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا عند العاشرة مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.