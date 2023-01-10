هطلت صباح اليوم (الثلاثاء) أمطار غزيرة بحفر الباطن تسببت بتوقف الحركة المرورية، حيث لا تزال مستمرة بالهطول على المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المختصة بالمحافظة، بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، كما اتخذت الإدارة التعليمية كافة الإجراءات الاحترازية بتحويل الدراسة الحضورية عن بعد عبر منصة مدرستي للحفاظ على سلامة الطلاب.
وعملت أمانة محافظة حفر الباطن على خطة طوارئ متكاملة استعدادًا لموسم الأمطار، تضمنت جاهزية جميع المواقع والتعامل مع تجمع المياه وتكثيف الفرق الميدانية والمعدات، وأفادت الأمانة بأنه سيتم تلقي البلاغات عبر مركز الطوارئ؛ ليتم التعامل المباشر معها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة حفر الباطن، والذي يتضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولا وانعداما في الرؤية الأفقية.
هطول #أمطار غزيرة يتسبب بعرقلة الحركة المرورية في #حفر_الباطن https://t.co/GkArF1nSfR pic.twitter.com/AC3VZcQXjF
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 10, 2023