بتوجيه خادم الحرمين.. استمرار الدعم الإضافي لمستفيدي «حساب المواطن» لمدة ثلاثة أشهر إضافية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال، منها 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022 وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة.
و تعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجا. وفق “أخبار 24”.
وتأتي موافقة القيادة باستمرار الدعم الإضافي للمسجلين في حساب المواطن، امتدادًا للاهتمام الذي توليه الدولة للأسر الأشد حاجة للدعم، كما أن استمرار التسجيل ببرنامج حساب المواطن، يهدف إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص، والذي أثبت كفاءة عالية في مواجهة تداعيات الأسعار العالمية.