شاهد.. سيارة الملك عبدالعزيز التي استقلها في الإشراف على الحج قبل نحو 90 عامًا

شهد معرض ومؤتمر “إكسبو الحج” المقام حالياً بجدة، عرض إحدى سيارات المؤسس الملك عبدالعزيز، التي كان يستقلها في التنقُّل والإشراف على خدمة الحجاج في أثناء تأديتهم المناسك.
وشرح القائمون على جناح دارة الملك عبدالعزيز المشارك في المعرض، مميزات السيارة أمريكية الصنع، إذ تعد أحد إنتاجات “بيرس أرو” موديل 1934، وأُهديت للملك عبدالعزيز بمواصفات خاصة وتحمل علامة السيفين في مقدمة السيارة.
وتتمتع السيارة بعدد من المميزات، أبرزها العتبة الجانبية المصممة بأطوال عريضة لسهولة صعود ووقوف الحرس الخاص المرافق للملك عبدالعزيز، مستعرضين العديد من المواقف التي ظهر فيها المؤسس بالسيارة؛ ومن أشهرها لقاؤه مع وفد المردم بيك السوري في الطائف عام 1934.
واستعرض الجناح أيضاً الصور النادرة لامتطاء الملك عبدالعزيز جواده ودخوله مكة ومشعر منى أيام التشريق، والتي حملت الكثير من التفاصيل، بالإضافة إلى صور لآلية الخيام التي كانت تستخدم في المشاعر، والتنظيم في الحج وموقف الجمال.
سيارة #الملك_عبدالعزيز التي استقلها في الإشراف على الحج قبل نحو 90 عامًا #اكسبو_الحجhttps://t.co/HELF118cuJ pic.twitter.com/bqNytSpQm2
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 10, 2023
وفق “أخبار 24”.