أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الثلاثاء)، وضع حجر الأساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال.
وتتضمن المشاريع تطوير الأعمال الخاصة بمحطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ ومن بينها تطوير الأرصفة وبنيتها التحتية، والمرافق الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، بالإضافة إلى التوسع في الأرصفة وتطوير ساحة الحاويات المصاحبة بمحطة الحاويات الثانية بهدف استيعاب ومناولة السفن العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة.
كما تشمل إنشاء منطقة مُخصصة لتجربة المعدات والتقنيات الحديثة قبل التطبيق العملي “Sandbox” على مساحة 3 هكتارات باستخدام أحدث التقنيات؛ التي ستعزز الجاهزية المستقبلية والكفاءة التشغيلية للميناء. وفق “أخبار 24”.
وتُسهم مشاريع عقد الإسناد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 مليون حاوية وتوفير أكثر من 4 آلاف وظيفة.
باستثمارات 7 مليارات.. وضع حجر الأساس لتطوير محطتي الحاويات بميناء #الدمام#موانئhttps://t.co/EBcTTI0zRx pic.twitter.com/xKBnx2NMql
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 10, 2023