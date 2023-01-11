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جديد المحليات > الحقيل: تفويض البلديات بتحديد رسوم إصدار التراخيص سينعكس إيجابياً على الأنشطة الموسمية
11/01/2023   10:51 ص

الحقيل: تفويض البلديات بتحديد رسوم إصدار التراخيص سينعكس إيجابياً على الأنشطة الموسمية

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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، يتوقع أن ينعكس إيجابياً على ممارسة الأنشطة والفعاليات الموسمية.

وأكد الحقيل أن القرار يشمل الرسوم المنصوص عليها من جدول رسوم الخدمات البلدية على أساس (يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو سكني)، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر في الجدول.

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدور القرار، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال للأنشطة الاقتصادية، ويتوقع أن يسهم كذلك في تنمية المدن وجودة الحياة للسكان من خلال الانعكاس الإيجابي على الأنشطة الموسمية. وفق “أخبار 24”.

الحقيل: تفويض البلديات بتحديد رسوم إصدار التراخيص سينعكس إيجابياً على الأنشطة الموسمية

جديد المحليات
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