“تذكرة فوق الخيال” تصل إلى 9.3 مليون ريال

وصل مزاد تذكرة “فوق الخيال” الخيرية، الخاصة بمباراة كأس موسم الرياض، إلى 9.3 مليون ريال.
وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه في “تويتر”، إن أعلى عرض حتى الآن مقدم من شركة عزوم التقنية وبلغ 9.3 مليون ريال، إضافة إلى تقديم الشركة هدايا لذوي شهداء الواجب والأيتام المشاركين في مراسم استقبال لاعبي سان جيرمان.
وسبق أن قدم رجل الأعمال خالد المشرف، عرضا بـ9 ملايين ريال، للحصول على التذكرة المميزة، لمباراة فريق نجوم الهلال والنصر وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن طرح تذكرة واحدة بمسمى “فوق الخيال” للبيع في مزاد يبدأ من 2 مليون ريال، تتمتع بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جداً، وسيذهب ريعها بالكامل لمنصة إحسان الخيرية، حيث تعد التجربة الأولى من نوعها في هذا النمط في العمل الخيري.
وبحسب تركي آل الشيخ، فإن التذكرة ستتيح لصاحبها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس وحضور عشاء مع نجوم الفريقين، وحدد نهاية المزاد في 17 من الشهر الجاري.
وللعلم، فإن منصة إحسان الخيرية، هي منصة وطنية سعودية، تُعنى بالعمل الخيري، وتعمل على تكريس التقنية المتقدمة لتعظيم الأثر الخاص والمتعلق بالشكل التنموي من أعمال الخير، وترمي لاستدامة هذا النمط، الذي تتشارك به الدولة عبر جهاتها الرسمية، والمجتمع بأفراده ومؤسساته الخاصة.
رجل الأعمال @k_almusharraf يقدم أعلى عرض حتى الآن للتذكرة الخيرية “فوق الخيال” حتى الآن بـ 9 ملايين ريال🔥👍🇸🇦❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 10, 2023
وفق “أخبار 24”.