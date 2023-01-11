"الصحة" تحذر من الجفاف في الشتاء وتوضح أبرز علاماته

حذرت وزارة الصحة مجدداً من الإصابة بالجفاف خلال فصل الشتاء الذي ينتج عن قلة شرب الماء والسوائل، مبينة أبرز العلامات الدالة على الإصابة به.
وأوضحت الوزارة أن من علامات الجفاف عند الصغار والكبار، الشعور بالعطش، والدوار أو الدوخة، والشعور بالتعب، وجفاف العينين والشفتين، وكذلك التبول أقل من 4 مرات خلال اليوم، أو التبول بلون أصفر داكن وقوي الرائحة.
وأضافت أنه من أجل الحصول على شتاء صحي خالٍ من الجفاف، فيجب شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً، ونصحت كذلك بإضافة السوائل إلى وجبات الطعام.
وفق “أخبار 24”.