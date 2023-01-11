طقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة بمعظم المناطق مع سحب رعدية محتملة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة، ويمتد تدريجياً إلى جنوب المملكة.
وأضاف أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وأوضح أنه ستنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة بمكة المكرمة، و20 درجة بالمدينة المنورة، و12 درجة بالرياض، و15 درجة بالدمام، و28 درجة بجدة، و17 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.