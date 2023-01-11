"صندوق التنمية الزراعية" يدعم المشاريع المتعثرة ويفتح المجال للمستثمرين الجدد

استعرض صندوق التنمية الزراعية أهداف برنامج معالجة المشاريع المتعثرة، الذي يسعى لتقديم الحلول اللازمة لمعالجة كل مشروع حسب الحالة.
وأوضح الصندوق أن البرنامج يهدف لدعم أصحاب المشاريع المتعثرة، وفتح المجال للمستثمرين الجدد الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي.
وقال إن البرنامج يسعى لإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة سواء مالياً أو إدارياً أو تسويقياً أو فنياً، مبيناً أن البرنامج يتم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المشاريع.
وأضاف أن أهداف البرنامج تشمل معالجة قروض المشاريع المتعثرة من خلال طرحها على مستثمرين جدد، وإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة لدى مقترضي الصندوق، والإسهام في تنمية المناطق المستفيدة من إقامة هذه المشاريع، والإسهام في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
وأبان أن الحلول المحتملة للمعالجة حسب حالة كل مشروع متعثر تتمثل في إعادة تأهيل المشروع أو إعادة تمويله، أو جدولة أقساط الدين المتعثر، أو تأجير المشروع لمستثمر يرغب في الاستثمار دون نقل الملكية، أو نقل المديونية لمستثمر جديد، بالإضافة إلى دخول المتعثر في شراكة مع مستثمر جديد.
وفق “أخبار 24”.