وزير الصناعة: المنطقة توفر 33% من الموارد التعدينية في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن هذه المنطقة بأسرها التي تمتد من أفريقيا إلى وسط آسيا توفر تقريبا 33% من الموارد التعدينية في العالم.
جاء ذلك في كلمته اليوم (الأربعاء) بالنسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً، و10 منظمات دولية.
وأوضح الخريف أن المنتدى هو مبادرة لسد الفجوة في قطاع التعدين مع بناء استراتيجية المعادن للمملكة، مبينا أن منطقتنا ينقصها منصة تجمع الأطراف المعنيين من الحكومات وقطاع التعدين والشركات والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات والدوائر الأكاديمية.
وأضاف أنه لهذا السبب فإن هذه المنصة مطلوبة لمعالجة التحديات التي يواجها قطاع التعدين، ولاستكشاف الفرص ومناقشة الحلول بالنسبة لمستقبل القطاع.
وأشار الخريف إلى أن هذه المنصة مطلوبة أيضا لزيادة مساهمات المنطقة في سلسلة الإمداد العالمية للمعادن مع ضمان أن هذا الأمر يتم القيام به بأفضل طريقه ممكنة وتعظيم أثره الاجتماعي والاقتصادي.
توسيع قطاع التعدين
وبين الخريف أنه منذ النسخة الأولى من المؤتمر كان واضحاً أن جميع الأطراف المعنية بالتعدين كانوا راغبين بأن يصبحوا جزءاً من هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتوسيع قطاع التعدين في المنطقة والعالم وإيجاد سلسلة تعدين مستدامة.
وقال وزير الصناعة، إننا سنعمل خلال المؤتمر على تعزيز الحوار ما بين الأطراف الفاعلة في قطاع التعدين ونتعلم ونستكشف أحدث التقنيات والتطورات التقنية بهذا القطاع.
ممكنات القطاع
من جانبه، قال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال حلقة نقاشية بمؤتمر التعدين، إن المملكة جمعت كافة الممكنات في مكان واحد ولديها حلول الطاقة، والموقع، والتمويل، والتشريعات، لدينا قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال عام 2023 لدينا أيضا التشريعات البيئية المناسبة.
وأضاف أن المملكة صمام الأمان للعالم في الطاقة ونحن نتحول إلى الطاقة المتجددة والشمسية، ونعمل على استخدام الآمونيا في الصناعة، ما نستخدم كل التقنيات الحديثة التي يتم تطويرها واستخدامها على أرض الواقع في قطاع التعدين والصناعة
وتابع الوزير: نحن نعيش في عالم تتزايد به التوقعات حول ازدياد الأعمال والنمو في قطاع التعدين ونحن نفكر في ربط المناجم بمواقع التصنيع تماشيا مع زيادة هندسة المشهد عالميا.
دعم المستثمرين
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن قطاع التعدين مهم جِدا في رؤية السعودية2030 ووزارة المالية تدعم وتمكن القطاع.
وأوضح وزير المالية أن هناك جهود تبذل بين وزارتي المالية والصناعة والثروة المعدنية حيث نوفر لهم المنصات والممكنات اللازمة وندعم المستثمرين في قطاع التعدين ونذلل كل العقبات، وذلك ليس فقط في الجوانب التشريعية ولكن أيضا في الأمور المتعلقة بالجوانب المالية.
وأضاف أن قطاع التعدين سيزدهر وهناك رؤية واضحة في المملكة حول الاستثمار في القطاع، وهناك احتمالات نمو واعدة للقطاع في المملكة.
في كلمته الافتتاحية لـ #مؤتمر_التعدين_الدولي، ألقى معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الضوء على إمكانيات المنطقة التعدينية، مشيرًا إلى أن 33% من الموارد التعدينية في العالم موجودة فيها. pic.twitter.com/Qr4TTqCB4J
— مستقبل المعادن | FUTURE MINERALS (@FutureMineral) January 11, 2023
#وزير_الاستثمار: نتوقع ازدياد الأعمال والنمو في قطاع التعدين ونفكر بربط المناجم بمواقع التصنيع #مؤتمر_التعدين_الدوليhttps://t.co/r76HvJlqtj pic.twitter.com/qOpMtokL0J
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 11, 2023
#وزير_الاستثمار: المملكة جمعت كافة الممكنات في مكان واحد ولديها حلول الطاقة، والموقع، والتمويل، والتشريعات#مؤتمر_التعدين_الدوليhttps://t.co/ZaR2SnYdWM pic.twitter.com/8TvTUGAw0U
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 11, 2023
الرئيس التنفيذي لـ “معادن” روبرت ويلت: المملكة في حراك مستمر وتحول كبير والتعدين هو الركيزة الثالثة للاقتصاد#مؤتمر_التعدين_الدوليhttps://t.co/vIHPlp4Fzl pic.twitter.com/8josxokFSY
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 11, 2023
وفق “أخبار 24”.