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جديد المحليات > “الحفر العربية” توقع عقد لمنصة حفر بحرية مع “أرامكو” بقيمة 650 مليون ريال
11/01/2023   12:26 م

“الحفر العربية” توقع عقد لمنصة حفر بحرية مع “أرامكو” بقيمة 650 مليون ريال

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كشفت شركة الحفر العربية عن توقيعها عقدا جديدا مع شركة أرامكو السعودية، بتاريخ 27 نوفمبر 2022، مدته 5 سنوات لمنصة حفر بحرية واحدة بقيمة تزيد على 650 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم (الأربعاء) على “تداول”، أنها ستقوم بموجب العقد بتوفير منصة حفر بحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بأعمال حفر الآبار وتوفير الخدمات اللازمة في حقول المملكة البحرية.

وتوقعت أن يسري العقد في الربع الثالث من السنة المالية 2023م، وأن ينعكس الأثر المالي له من خلال زيادة إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023م، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة. وفق “أخبار 24”.

“الحفر العربية” توقع عقد لمنصة حفر بحرية مع “أرامكو” بقيمة 650 مليون ريال

جديد المحليات
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