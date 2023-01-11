“سار”: قطار الحرمين يسع 72 ألف راكب ويستغرق 2.5 ساعة من مكة للمدينة

كشف مدير عام إدارة البرامج بقطار الحرمين والمشاعر المقدسة المهندس ياسر خواجي أن سعة القطار تكفي لتلبية الاحتياج، حيث تبلغ 72 ألف راكب في الساعة يتم خلالها نقل ضيوف الرحمن بـ17 قطاراً خلال أيام الحج.
وأوضح خواجي لـ”أخبار 24″، أن مشاركة “سار” تتمثل في نقل ضيوف الرحمن بين المدينتين المقدستين مكة والمدينة بقطار الحرمين السريع بالإضافة إلى مساهمتها بنقل الحجاج لتأدية مناسكهم بين المشاعر المقدسة.
وبين أن الميزة التنافسية لقطار الحرمين تكمن في نقل الركاب لمكة والمدينة بشكل سريع وآمن ومريح ويختصر المسافة بين المدينتين إلى ساعتين ونصف الساعة مقارنة بالسيارة والتي تحتاج إلى 4 ساعات.
وأشار خواجي إلى أن “سار” بذلت العام الماضي جهوداً كبيرة في عملية إدارة حشود الحجاج حيث نُقل أكثر من 1.35 مليون حاج، كما وظفت أكثر من 7.5 ألف لإدارة الحشود.