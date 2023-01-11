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جديد المحليات > “هيئة العلا” تُوقّع مع “كانون” اتفاقية لتعليم أبناء المحافظة فنون التصوير
11/01/2023   7:15 م

“هيئة العلا” تُوقّع مع “كانون” اتفاقية لتعليم أبناء المحافظة فنون التصوير

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وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية مع شركة “كانون” العالمية للتصوير، لتقديم ورش عمل لأبناء المحافظة، في مجال فنون التصوير.

تستمر ورش العمل حتى يوم 25 يناير الجاري، بمدرسة الديرة، حيث يُجري الطلاب زيارات ميدانية لالتقاط صور تُظهر تفرُّد طبيعة العلا، على أن تُعرض هذه الصور خلال معرض خاص سيُقام خلال مهرجان العلا للفنون في فبراير المقبل بحي “الجديّدة”.

وتشمل المواقع التي سيتم تسليط الضوء عليها مدينة الحجر، كذلك الواحة الثقافية والبلدة القديمة، وقاعة مرايا، بالإضافة إلى عدد من المواقع التاريخية والطبيعية التي تمتاز بها العلا. وفق “أخبار 24”.

“هيئة العلا” تُوقّع مع “كانون” اتفاقية لتعليم أبناء المحافظة فنون التصوير

جديد المحليات
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