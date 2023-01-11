“الزكاة” تُصدر قواعد عدم خضوع المكلف “المملوك لوقف” لجباية الزكاة

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قواعد عدم خضوع المكلف “المملوك لوقف” لجباية الزكاة، والتي تتضمن تحديد جميع الأحكام والضوابط المرتبطة بذلك.
وأوضحت أن القواعد تُطبق على المكلف الخاضع بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، المملوك بالكامل (بشكل مباشر أو غير مباشر) لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف مُنشأ في المملكة وموثقًا بالطرق النظامية، بالإضافة إلى استيفاء المعايير المنصوص عليها في القواعد.
وشملت القواعد عددًا من الضوابط والأحكام، أبرزها تقديم المكلف سنويًا طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقًا للنموذج المُعَدّ من قِبل الهيئة، مرفقًا به المستندات المطلوبة، على أن يتم تقديم الطلب خلال المدة النظامية.
وأشارت الهيئة إلى أن القواعد تسري على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1 يناير 2023، ويجوز بناءً على طلب المكلف، تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع. وفق “أخبار 24”.
ودعت جميع المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف “المملوك لوقف” لجباية الزكاة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.