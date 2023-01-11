اتحاد الكرة يعلن عن مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية بالتعاون مع فيفا

أعلن اتحاد كرة القدم، عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحت إشراف الجمعية العمومية.
وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن الجهات العاملة في المشروع ستكون 4: اتحاد الكرة، الأعضاء المرشحون من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، خبراء دوليون في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب الاستعانة بفريق عمل بمن يرونه مناسبًا للعمل في المشروع.
ونوه اتحاد الكرة عبر البيان ذاته، إلى أن آلية عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودي ستكون بطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين ما يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلاً للنادي ويقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليين بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع. وفق “أخبار 24”.