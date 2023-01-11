جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تُوقِّع اتفاقية مع “الصناعة” لتطوير قطاع التعدين

وقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون، اليوم (الأربعاء)، مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتطوير قطاع التعدين بالمملكة، بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، ورئيس الجامعة محمد السقاف، خلال مشاركة الجامعة في النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي 2023 الذي يُقام في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الملك فهد ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتفعيل أوجه الشراكة بين الجانبين بما ينعكس بالإيجاب على تطوير العملية التعليمية والأكاديمية في مجال التعدين، إلى جانب تطوير برنامج بكالوريوس هندسة علوم التعدين. وفق “أخبار 24”.