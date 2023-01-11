عبر تطبيق صحتي.. “الصحة” تتيح الحصول على الجرعة المحدثة ضد كورونا

أتاحت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، وذلك بهدف تعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص.
وأوضحت أن الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة الموجودة في بعض الدول، وتعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها، ومبينة بأن الحصول عليها سيكون عن طريق أخذ موعد عبر تطبيق “صحتي”.
وبينت أن هذه الخطوة جاءت بهدف المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن لقاح كوفيد المحدث يسمى بـ”الثنائي” لأنه يعطي حماية من المرض الشديد من سلالة الفيروس الأصلية بالإضافة إلى متحورات أوميكرون.