إدارة الدين” يعلن إتمام الطرح الأول من السندات الدولية بالدولار في 2023

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم (الأربعاء)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2023م للسندات الدولية بالدولار ضِمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي.
وقال المركز: إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 38 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.8 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 10 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 37.50 مليار ريال سعودي).
وأوضح أن الـ10 مليارات دولار مقسّمة على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في شهر يناير عام 2028م.
وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 3.50 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 10.5 سنوات تستحق في شهر يوليو عام 2033م، كما بلغت الشريحة الثالثة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في شهر يناير عام 2053م. وفق “أخبار 24”.
ووفق المركز الوطني لإدارة الدين، فإن الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، كما يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.