بتداولات 4.9 مليار ريال.. مؤشر السوق يتراجع بـ0.2% عند 10617 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الأربعاء)، على تراجع بنسبة 0.2%، مغلقا عند 10617 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.
وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1% عند 75.70 ريال، فيما أنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”كيان السعودية” و”اتحاد اتصالات” و”بنك ساب” و”السعودي الفرنسي” و”العربي الوطني” و”مجموعة صافولا”، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.
في المقابل، تصدر سهم “شمس” ارتفاعات اليوم بنسبة 7% عند 16.92 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 24 مليون سهم، فيما سجلت أسهم “الوطنية للتعليم” و”سدافكو” و”أمريكانا”، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق. وفق “أخبار 24”.
وارتفع سهم “معادن” بنسبة 3% عند 75.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم، وذلك بعد إعلان الشركة أمس (الثلاثاء)، توقيع عدد من الاتفاقيات، مع عدة أطراف مختلفة.