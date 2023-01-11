“فايس ميديا جروب” تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض الشهر المقبل

تفتتح مجموعة “فايس ميديا جروب” العلامة التجارية الإعلامية للشباب، مقرها الإقليمي الجديد في حي جاكس الثقافي بالرياض الشهر المقبل، بهدف توسيع وجودها في المنطقة.
وتهدف الشركة أيضاً إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في المملكة بما في ذلك وزارة الثقافة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة نيوم ومجموعة mbc والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتعمل “فايس ميديا جروب” في الشرق الأوسط منذ عام 2017، حيث أنتج فريقها الموهوب والمتنوع وقام بتوزيع محتوى ركز على الثقافة و”اللايف ستايل”، والترفيه بلغات متعددة بما فيها العربية والفارسية والأردية والإنجليزية.
وسيضع المقر الإقليمي الجديد بالحي الثقافي جاكس المجموعة الإعلامية العالمية في قلب المجتمع الإبداعي والثقافي في الرياض، لتكون وجهة للرغبين في فهم ما يميز ثقافة الشباب اليوم.
وسيوفر المقر الجديد للعملاء مجموعة كاملة من الإمكانيات الإنتاجية بما في ذلك استوديو البث الصوتي “بود كاست” ومكاتب التحرير وما يحتاجونه من الخلفيات الصوتية المصاحبة.
وأوضح نائب العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طارق خليل أن عمليات المجموعة المساندة في المملكة شهادة حقيقية على سعيها المستمر وتركيزها على أن نكون جزءًا من ثقافة الشباب المتحمس في المملكة، كجزء من التزام المجموعة بالسوق.
وأضاف أن المجموعة ستقوم أيضًا بتعيين سعوديين في فريق الشركة المتطور، حيث تسمح قدرات المجموعة الفريدة بالتميز في سرد القصص وتنمية الأعمال ودعم الشركاء الجدد والحاليين ممن يتطلعون للإفادة من الجماهير الأصغر سنًا وأن يكونوا جزءًا من الحركة الثقافية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبها أضافت نائبة مدير التسويق الدولي ناديا بيلان وايت بقولها: “نحن متحمسون لتوسيع التزامنا بثقافة الشباب في جميع أنحاء العالم عبر مقرنا الإقليمي الجديد في منطقة جاكس الرائعة بالرياض”.
وأضافت “أنه مع وجود هذا العدد من الشباب في المملكة والمنطقة، فإن المجموعة تجد نفسها في موقع قوي لإحداث فرق حقيقي لشركائنا لمساعدتهم في الوصول إلى جمهورهم بطريقة ملائمة ثقافيًا”.