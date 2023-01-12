طقس اليوم.. أمطار وسيول بمكة وعسير وانخفاض للحرارة بالرياض والدمام

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أن السماء يتوقع أن تكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (26 درجة بمكة المكرمة، و20 درجة بالمدينة المنورة، و14 درجة بالرياض، و16 درجة بالدمام، و28 درجة بجدة، و18 درجة في أبها).