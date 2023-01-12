تخريج 255 مجندة في تخصصَي الأمن الدبلوماسي والحج والعمرة

احتفل الأمن العامّ أمس (الأربعاء) بتخريج 255 مجندة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصَي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل. وفق “أخبار 24”.
وجاء الحفل تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، وبتشريف مدير الأمن العامّ الفريق محمد البسامي.
📹 | تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي pic.twitter.com/RIGStnTCVE
— الأمن العام (@security_gov) January 11, 2023