تشارك 800 فرقة من جميع أنحاء العالم في النسخة الثانية من مسابقة “تحدي الحج والعمرة” والتي تهدف إلى ابتكار أفضل المشاريع التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
وستسهم المسابقة التي تأتي ضمن فعاليات معرض “إكسبو الحج” في استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة بغرض تحفيز الإبداع والابتكار في قطاع الحج والعمرة وبناء تكنولوجيا مبتكرة ومستدامة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة في القطاع.
ويركز التحدي على تيسير رحلة الحج من خلال مسارات، تشمل توفير المعلومات المتعلقة برحلته، والإعاشة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدوير النفايات، ونقل الأمتعة بكفاءة عالية، وإرشاد التائهين. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، ومنها الأغذية والمشروبات والصحة العامة والحلول المالية والمواصلات وإدارة الحشود والتحكم بحركة المرور وترتيبات السفر والإقامة والإسكان وحلول التواصل.
يُذكر أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 50 ألف ريال، مقابل 40 ألفاً للثاني، و30 ألفاً للثالث، إلى جانب 20 ألفاً للرابع، و10 آلاف للخامس.
لابتكار مشاريع خدمة الحجاج.. انطلاق النسخة الثانية من مسابقة “#تحدي_الحج_والعمرة“#اكسبو_الحجhttps://t.co/oG2J6trtTB pic.twitter.com/a4fpx1YvKQ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 11, 2023