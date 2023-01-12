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رياضة > ميسي يهز الشباك وباريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
12/01/2023   8:28 ص

ميسي يهز الشباك وباريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

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احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعودته للمشاركة مع باريس سان جيرمان بتسجيل هدف في الشوط الثاني لينتصر فريقه بهدفين دون رد على ضيفه أنجيه ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتلقى ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، تحية من جماهير فريقه وهز الشباك في الدقيقة 72، بعدما افتتح هوجو إكيتيكي التسجيل لباريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة.

وبقي لانس في المركز الثاني لكنه فقد نقطتين بالتعادل 2-2 مع مضيفه المتعثر ستراسبورج حيث جاءت الأهداف كلها قبل الاستراحة. وفق “أخبار 24”.

وقلص أولمبيك مرسيليا الفارق مع لانس إلى نقطتين بتغلبه 2-صفر على مضيفه تروا.

ميسي يهز الشباك وباريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

رياضة
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