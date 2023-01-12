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جديد المحليات > مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف يكتمل بعد تعيين 6 أعضاء
12/01/2023   8:29 ص

مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف يكتمل بعد تعيين 6 أعضاء

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أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم الأربعاء قرارًا بتعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف وذلك في الدورة الجديدة للمجلس التي تمتد لأربع سنوات.

وتضمن القرار تعيين كل من فيصل بن حسين القرشي، وغدير بنت محمد الشهري، ومحمد بن حمد الدعجاني، ومعن بن عبدالله قاضي، وإبراهيم بن حمزة العتيبي، وعبدالعزيز بن عبدالله البار.

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني للأعضاء بـ12 عضوا، بعد فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم غازي بن مستور العتيبي، وأحمد محمد الشهيب، وعبدالرحمن نوار القثامي، وبندر عتيق العصيمي، وحسن صلاح السواط، ومقعد بن قايد العتيبي. وفق “أخبار 24”.

مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف يكتمل بعد تعيين 6 أعضاء

جديد المحليات
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