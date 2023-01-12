أنشيلوتي: ننتظر دعم الجماهير السعودية في نهائي السوبر الإسباني

أعرب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه اليوم على نظيره فالنسيا، والصعود إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.
تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على نظيره فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وقال مدرب ريال مدريد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أشكر الجماهير السعودية، لقد لعبنا وكأننا في السنتياغو واحتفلنا معهم بعد المباراة، وننتظر دعمهم في النهائي”.
وأضاف أنشيلوتي: “لدينا لاعبون مميزون بتسديد ركلات الجزاء مثل بنزيما ومودريتش وكروس، وأيضاً لدينا فينيسيوس الذي من صالحنا أنه لم يسدد اليوم”، مضيفًا :”النهائيات دوما ننتصر بها، وسنصارع وننافس من أجل حصد كأس السوبر”.وفق “أخبار 24”.
وتابع حديثه: “لعبنا حتى الأشواط الإضافية، بدنيًا جيدين لكن لم نكن بأحسن أحوالنا كمستوى فني، ولدينا بعض الإصابات أثرت بأداء الفريق”.
واستكمل: “كانت مباراة صعبة، ولم نكن موفقين في بداية الشوط الثاني، وواجهنا منافست يدافع جيداً، لكن نحن سعيدون بالانتصار رغم أن الفريق ليس في أفضل حالاته”.