غضب أهلاوي.. موسيماني تحت النقد الجماهيري

يعيش مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أوقات صعبة في ظل الانتقادات الجماهير لإدارة الفنية للفريق، وعدم تحقيق النتائج المطلوبة حتى يستعيد النادي مكانته مجددًا، ويعود إلى دوري روشن مجددًا.
ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب العام برصيد 25 نقطة، حصدهم من 6 انتصارات، و7 تعادلات، وهزيمة واحدة، وسجل 18 هدفاً واستقبل 9 أهداف.
بالتأكيد الموقف الحالي للأهلي لا يعجب جماهيره، لا سيما أنهم لم يتذوقوا من قبل مرارة اللعب في دوري يلو، بل إن الأهلي كان له صولات وجولات، وتوّج بالدوري السعودي 3 مرات، وحقق الوصافة 9 مرات.
مهمة الإنقاذ
وفي سبتمبر الماضي، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع بيتسو موسيماني؛ من أجل قيادة الفريق، ويتولى مهمة إعادته إلى دوري روشن مجددًا، لا سيما أن بيتسو كان لديه تجربة ناجحة مع الأهلي المصري، وقاد الفريق إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.
وعندما تولى موسيماني مهمة تدريب الأهلي كان الفريق وقتها في المركز السابع في جدول الترتيب العام، ولم يكن مر من عمر المسابقة سوى 5 جولات فقط وحصد منهم 8 نقاط؛ ومن هنا ينطلق منتقدو موسمياني بأنه طوال هذه الفترة لم يتقدم الفريق سوى مركز واحد فقط.
مشواره مع الفريق
وبالنظر إلى مشوار موسيماني مع الأهلي حتى الآن فإننا نجد أنه خص 9 مباريات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات، كانت أول مواجهة مع نادي جدة، وسيطر عليها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفق “أخبار 24”.
وقاد بيتسو الفريق للفوز في ثلاث مباريات هي: نجران 2-1، والرياض 2-0، وفريق هجر 3-1، وتعادل مع العين والعربي “سلبيًّا”، وتعادل مع الساحل بهدفين لكل منهما، ثم فاز على الشعلة بثنائية نظيفة، وأخيراً تعادل مع القادسية (1-1).
وبسبب النتائج المشار إليها أعلاه، سيطرت حالة من الغضب على قطاع كبير من جماهير الأهلي، وطالبت إدارة النادي برئاسة وليد معاذ بضرورة إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وظهرت حالة الغضب الأهلوية في تصدر وسم “إقالة موسيماني مطلب”، ضمن الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تحقيق النتائج المخيبة للآمال.