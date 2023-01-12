ماذا يقدم عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد أمام كبار دوري روشن؟

يعتبر محترف الاتحاد عبدالرزاق حمدالله واحداً من الأسماء الكبيرة في دوري روشن خلال السنوات الماضية؛ نظرًا لما قدمه من مساهمات تهديفية ومعدلات رائعة، إلا أنه البعض بات يتساءل عن مردوده الفني في الوقت الراهن، لا سيما أمام كبار الدوري.. فهل حقًا لا يقدم المهاجم المغربي المستوي المطلوب في المباريات المهمة؟
الحديث عن المردود الفني للمهاجم المغربي في المباريات الكبيرة ارتفعت وتيرته بعد مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الشباب في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وما زاد الوضع اشتعالاً خسارة الاتحاد من الهلال قبلها بهدف نظيف، وبهذا يكون العميد خسر خمس نقاط في آخر مباراتين له.
تساؤلات جماهيرية
وبخلاف خسارة الاتحاد للنقاط في المباريات لأن هذا وارد في عالم كرة القدم، لكن البعض ألقى الضوء على أداء المهاجم المغربي ووقوفه متفرجًا، وعدم مساهمته بأي شيء في مواجهة الشباب كما تنتظر منه جماهير الاتحاد نظرًا لإمكانيته التهدفية المعروفة.
اللافت للنظر أن إدارة الاتحاد طلبت تأجيل الكلاسيكو في وقت سابق، لا سيما أنه كان يفترض إقامته في ديسمبر الماضي، إلا أن مشاركة حمد الله مع المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، ووصوله رفقة أسود الأطلس إلى المربع الذهبي في المونديال؛ مما يعني غيابه عن المباراة، وبالفعل تم تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، وشارك فيه حمد الله، لكن دون أي مساهمة فعالة على مرمي المنافس، وخسر الاتحاد رغم وجود هدافه على أرض الميدان.
رقم سلبي
وتكشف إحصائية لـ”حمدالله” هذا الموسم، أنه لم يتمكن من هز شباك أي من كبار دوري روشن، فقد شارك في تعادل فريقه أمام النصر سلبيًّا، وبعد ذلك الخسارة من الهلال بهدف نظيف، وبعدها التعادل مع الشباب.
البعض أشار إلى أن عدم ظهور حمدالله بمستواه المعهود في هذا الموسم يرجع إلى عملية توظيف فنية في الملعب، وعدم خلق الفريق ككل إلى فرصة تهديفيه له حتى يتسنى للمهاجم المغربي ترجمتها إلى أهداف، فيما يرى آخرون أنه يعاني من الإرهاق؛ بسبب توالي المباريات سواء مع الاتحاد أو المنتخب المغربي.
مواجهة كبار روشن
والسؤال هنا هل يعاني حمدالله مع الاتحاد أمام الكبار بشكل عام أم أن هذا الموسم يعيش أوضاعاً استثنائية؟
وكان حمدالله انضم إلى صفوف إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-22، عقب عدة مواسم ناجحة مع النصر، بدأها في أغسطس 2018.
ويتمثل حصاد حمدالله مع الاتحاد في المباريات الكبيرة التي خاضها في كل المسابقات كالتالي: فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة وسجل هدفاً، وفوزه على الأهلي 4-3 وسجل هاتريك، والخسارة 3-1 من الهلال ولم يسجل، والتعادل مع النصر سلبيًّا، والتعادل إيجابيًّا مع الشباب، وسجل هدفاً، والهزيمة من الهلال بهدف نظيف، ثم أخيرًا التعادل مع الشباب ولم يسجل أي هدف.
وفق “أخبار 24”.