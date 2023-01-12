ياسر المسحل يُسلم كورتوا جائزة أفضل لاعب في نصف نهائي السوبر الإسباني

سلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني إلى حارس ريال مدريد كورتوا.
وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على نظيره فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة فريق برشلونة ضد نظيره ريال بيتيس التى تقام غدًا، على أن تلعب المباراة النهائية للكأس يوم الأحد المقبل.
ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته “حاملًا للقب الدوري الإسباني” الموسم الماضي، فيما يتواجد برشلونة بصفته الوصيف، أما مشاركة ريال بيتيس فتأتي نظير حصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له. وفق “أخبار 24”.
وتستضيف المملكة منافسات كأس السوبر الإسباني، للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة أربعة فرق هي (ريال مدريد ـ برشلونة ـ فالنسيا ـ ريال بيتيس)، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023م، على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن الفعاليات الرياضية التي يشهدها موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.