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رياضة > مانشستر سيتي يودع كأس الرابطة بعد هزيمة مفاجئة أمام ساوثامبتون
12/01/2023   8:28 ص

مانشستر سيتي يودع كأس الرابطة بعد هزيمة مفاجئة أمام ساوثامبتون

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أقصى ساوثهامبتون ضيفه مانشستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، ليبلغ المربع الذهبي للمسابقة.

وافتتح مارا التسجيل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من ليكانو، وبعد ذلك بخمس دقائق عزز دجنبو من تفوق ساوثامبتون بتسديدة رائعة.

وفشل سيتي، الذي أحرز اللقب ست مرات منذ 2014، في تسديد أي كرة على المرمى، ولم تفلح محاولات المدرب بيب جوارديولا بإشراك كيفن دي بروين وإرلينج هالاند في الشوط الثاني.

كما بلغ نوتينغهام فورست نصف النهائي أيضاً بفوزه على وولفرهامبتون بركلات الترجيح (4-3) أثر نهاية المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1). وفق “أخبار 24”.

وتقدم نوتينغهام فورست عن طريق ويلي بولي في الدقيقى 18، قبل أن يدرك راوول خيمينيز التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 64.

مانشستر سيتي يودع كأس الرابطة بعد هزيمة مفاجئة أمام ساوثامبتون

رياضة
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