كورتوا: سيكون نهائياً جميلاً حال واجهنا برشلونة.. ومستعدون لأي خصم

تحدث حارس مرمى فريق ريال مدريد، كورتوا، عن التأهل إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بعد فوز فريقه على نظيره فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وقال كورتوا، في المؤتمر الصحافي عقب انتهاء المباراة: “كنا جيدين في الشوط الأول ولكن مع مرور الوقت انخفض المستوى قليلًا.. لقد عانينا حتى نسجل هدفًا، ووصلنا إلى ركلات الترجيح، ويجب علينا أن نتحسن قبل المباراة النهائية”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “عندما تعاني من إصابة أمر صعب العودة للعب مجدداً، ولكن أخذت وقتا للراحة وليس هناك عذر وأنا حالياً بخير وجاهز للعب ومساعدة النادي بكل ما أستطيع.. سيكون نهائيا جميلا لو واجهنا برشلونة، لكن سنرى غداً ماذا سيحدث ومستعدون لأي خصم”.