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جديد المحليات > صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في “نينتندو” اليابانية
12/01/2023   1:24 م

صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في “نينتندو” اليابانية

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كشف تقرير صادر اليوم (الخميس) عن ارتفاع حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة نينتندو اليابانية إلى 6%.

وأوضح تقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين، أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ألعاب الفيديو اليابانية والتي يقع مقرها في كيوتو ارتفع من 5.01% إلى 6.07% وفقا لتقرير.

وكان الصندوق قد كشف في تقرير للجهات التنظيمية عن حصته في مايو الماضي والبالغة 5% في نينتندو بأنها لأغراض الاستثمار، لافتًا إلى أنه استحوذ كذلك على حصص في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو. وفق “أخبار 24”.

صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في “نينتندو” اليابانية

جديد المحليات
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