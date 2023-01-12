صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في “نينتندو” اليابانية

كشف تقرير صادر اليوم (الخميس) عن ارتفاع حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة نينتندو اليابانية إلى 6%.
وأوضح تقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين، أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ألعاب الفيديو اليابانية والتي يقع مقرها في كيوتو ارتفع من 5.01% إلى 6.07% وفقا لتقرير.
وكان الصندوق قد كشف في تقرير للجهات التنظيمية عن حصته في مايو الماضي والبالغة 5% في نينتندو بأنها لأغراض الاستثمار، لافتًا إلى أنه استحوذ كذلك على حصص في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو. وفق “أخبار 24”.