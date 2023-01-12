قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي الأمير سلطان بن خالد، اليوم (الخميس)، إن الصندوق يستهدف زيادة قيمة التصنيع في المملكة بنحو 5 مليارات ريال.
وأضاف في كلمته بجلسات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، وقد وصل حجم التمويل في قطاع التصنيع إلى 10 مليارات ريال كقروض تمويلية.
وأوضح أن الصندوق لا يريد أن يكون مقرضا لقطاع التعدين في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974 وهو يعمل على توفير تمويل طويل الأمد لقطاع التصنيع، ويلعب دورا محوريا في هذا الأمر.
وأشار إلى أن الصندوق لديه العديد من الأنشطة الاستثمارية والداعمة لقطاع التعدين، إذ يتم الاستثمار في الهيدروجين بـ”نيوم” وفي الألواح الشمسية وغيرها، كما يسعى إلى إضافة الكثير من المنتجات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اليوم الأول من مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، شهد توقيع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، وذلك بحضور عدد من وزراء الطاقة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية.
واشتملت الاتفاقيات على مجالات الاستكشاف التعديني والتكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين والتأهيل، والتصنيع في قطاع المعادن. كما شهد المؤتمر تسليم رخصتَيْ الاستكشاف لموقعَي الخنيقية وأم الدمار للشركات الفائزة برخصتيهما.
وكانت النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، قد انطلقت أمس (الأربعاء) بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 12 ألف مسؤول وخبير من 130 دولة، بالإضافة إلى 200 متحدث.
الرئيس التنفيذي لـ”التنمية الصناعي”: نستهدف زيادة قيمة التصنيع بـ 5 مليارات ريال #التعدين_الدولي_2023 https://t.co/1lOlLTrGth pic.twitter.com/eLA7SAThhE
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 12, 2023