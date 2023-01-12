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جديد المحليات > الأمير جلوي ينقل تعازي القيادة لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ الجمالي
12/01/2023   1:25 م

الأمير جلوي ينقل تعازي القيادة لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ الجمالي

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نقل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، تعازي القيادة إلى شيخ شمل قبيلة المكارمة ولأبناء القبيلة، في وفاة الشيخ أحمد بن علي الجمالي المكرمي.

وزار الأمير جلوي شيخ شمل قبيلة المكارمة الشيخ علي بن حاسن المكرمي، وأبناء القبيلة أمس (الأربعاء)، حيث عبر عن تعازيه لذوي المتوفى ولأفراد القبيلة كافة، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد.

من جهته عبر شيخ شمل قبيلة المكارمة، وأبناء المتوفى، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة ولأمير المنطقة، على تعازيهم، داعين الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

من جهته، أعرب نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول، في اتصال هاتفي بشيخ شمل قبيلة المكارمة، عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ الجمالي، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

الأمير جلوي ينقل تعازي القيادة لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ الجمالي

الأمير جلوي ينقل تعازي القيادة لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ الجمالي

الأمير جلوي ينقل تعازي القيادة لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ الجمالي

وفق “أخبار 24”.

الأمير جلوي ينقل تعازي القيادة لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ الجمالي

جديد المحليات
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